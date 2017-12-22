Keçiören’den 3 bin 723 göçmene hizmet
Keçiören Belediyesi’nin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlediği Küresel Göç Filmleri Festivali’nde tüm dünyayan göçmeneler karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.
Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin bir yıldır çalışmalarına devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’de 6 bin göçmen bulunuyor. Eğitim, iş-meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere beş farklı uzmanlık alanında 3 bin 723 göçmen ve mülteciye hizmet verdik. Ritm, ahşap ve resim atölyeleri ile 95 göçmen çocuğa 6 ay eğitim verirken, 7-17 yaş arası 160 çocuğumuz da örgün eğitim için Türkçe dil kurslarımızdan faydalandı. Kadın, bebek ve aile sağlığı konusunda ise 105 göçmen ve mülteci kadına 3’er günlük eğitimler verirken, gıda, yiyecek, yakacak, nakdi yardımlarımızı da ulaştırdık” dedi.
TÜRKİYE EL-CUNİDİ’NİN SESİ OLACAK
Türkiye’nin mazlum milletlere karşı koruyucu tavrıyla sivil halk için daima umut olduğuna vurgu yapan Başkan Ak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi tüm dünyada zulüm sona erene kadar mücadelemiz sürecek. İslam coğrafyasına uygulanan adaletsiz politikalara, oldu bittilere de sessiz kalmayacağımız. Mukaddes şehir Kudüs’ün kırmızı çizgimiz olduğunun da buradan altını bir kez daha çiziyoruz” diye konuştu.
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