Keçiören’e camdan seyir terası

Kalaba Mahallesi’nde Şelale üzerine Hünkar Sokak çevre düzenlemesi kapsamında yapılan 7 metre çıkmalı cam seyir terası 5.5 X 7.55 metre ebatlarında tasarlandı. 15.40 metre yüksekliğindeki cam teras 160 kişi kapasiteli. 3 cm lamine temperli cam zemin ve 16 mm kalınlığında temperli cam korkulukların yer aldığı teras; özel aydınlatmasıyla Keçiören’in gece görüntüsüne de rengarenk bir katkı sunuyor.

KUŞBAKIŞI KEYFİ YAŞANACAK

3 ana 7 ara renkle ışıklandırılan cam teras 20 ton ağırlığa dayanacak şekilde inşa edildi. Keçiören’in doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Estergon Türk Kültür Merkezi, Kalaba Kent Meydanı›nı izlemek isteyenlere seyir keyfi yaşatan cam terasla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, «Şehri insanıyla imar eden bir anlayışın uygulayıcısı olarak Keçiören›i görsel açıdan da zenginleştirerek turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Doğaya dönüş projemiz Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni de tepeden gören cam terasımızda vatandaşlarımız Keçiören’i kuşbakışı izleyebilecekler. Şelalenin hemen üzerindeki konumu terasımıza ayrı bir özellik katarken, bu görsel dokunuşlar şehre estetik bir kimlik de kazandırıyor” dedi.