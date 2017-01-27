Keçiören”in Iğdırlı konukları

Sömestr tatiline giren Iğdırlı 45 başarılı lise öğrencisine en güzel karne hediyesi Keçiören Belediyesi’nden geldi. Gönül Köprüsü Projesi kapsamında öğrencileri Ankara’ya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Iğdırlı gençleri 3 gün boyunca Keçiören’de misafir etti. Keçiören’in yanı sıra Ankara’nın turistik mekanlarını da gezip görme imkanı bulan öğrenciler, Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Estergon Kalesi, Deniz Dünyası, Külliye, Anıkabir, TBMM, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hacıbayram’ı ziyaret ettiler. Antares AVM’nin düzenlediği Bowling Turnuvası’na da katılan gençler, Ankapark’ı da gezerek stres attılar. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olan yerleri de gezen öğrenciler, vatandaşların kahramanlık destanı yazdığı mekanları yakından görme şansını buldular.