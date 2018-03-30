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Keçiörenliler sıfır atık için bilgilendiriliyor

‘Evden ayrıştırma’ yöntemi ile evsel atıklarda azalma sağlanması ve ekonomiye katkı sunulması planlanırken geri dönüşüme de teşvik ediliyor.

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Şu ana kadar 60 bin haneye bilgilendirme yapan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri broşür ve ambalaj atık toplama poşeti de dağıtıyor. Ekipler tek tek evleri gezerek hane halkına pet ve cam şişe, karton, pil, ambalaj, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerin çöp olmadığı konusunda bilgi veriyor. Tüm Keçiören’in bilgilendirilmesi hedeflenirken atık miktarının azaltılmasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, evleri gezerek hane halkına pet ve cam şişe, karton, pil, ambalaj, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerin çöp olmadığı konusunda bilgi veriyor.

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