Kedem öğrencileri Türkülerle yarıştı
Bu yıl altıncısı yapılan KEDEM Yarım Elma Türk Halk Müziği Seslendirme Yarışması, birbirinden yetenekli çocukların söylediği türkülerle şölene dönüştü.
Keçiörenli çocuklar, başarıyla seslendirdikleri güzel türkülerle dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada 9 KEDEM şubesinden 10 öğrenci sahne aldı. Mikrofonu eline alarak kalabalık bir seyirci topluluğuna seslenme fırsatını yakalayan çocuklar, hem özgüvenleri hem de güzel sesleri ile salonu dolduran izleyicilerin takdirini kazandılar.
JÜRİ OLDUKÇA ZORLANDI
Öğrencilere Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçılarından oluşan orkestra eşlik ederken, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu jüri üyeleri değerlendirme yapmakta oldukça zorlandı. Gösterileri ile renklenen programda sonuçlar açıklanırken heyecan doruğa çıktı. Kıyasıya bir rekabete sahne olan yarışmada birinci Ayvalı KEDEM’den Zehra Gürses, ikinci Bağlum KEDEM’den Diyar Ekinci, üçüncü ise Aktepe KEDEM’den Şebnur Torun oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.