Kedem öğrencileri Türkülerle yarıştı

Keçiörenli çocuklar, başarıyla seslendirdikleri güzel türkülerle dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada 9 KEDEM şubesinden 10 öğrenci sahne aldı. Mikrofonu eline alarak kalabalık bir seyirci topluluğuna seslenme fırsatını yakalayan çocuklar, hem özgüvenleri hem de güzel sesleri ile salonu dolduran izleyicilerin takdirini kazandılar.

JÜRİ OLDUKÇA ZORLANDI

Öğrencilere Keçiören Belediyesi Konservatuarı sanatçılarından oluşan orkestra eşlik ederken, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu jüri üyeleri değerlendirme yapmakta oldukça zorlandı. Gösterileri ile renklenen programda sonuçlar açıklanırken heyecan doruğa çıktı. Kıyasıya bir rekabete sahne olan yarışmada birinci Ayvalı KEDEM’den Zehra Gürses, ikinci Bağlum KEDEM’den Diyar Ekinci, üçüncü ise Aktepe KEDEM’den Şebnur Torun oldu.