Keykan: Şehrin arz ve talep dengesi iyi tespit edilmeli

ATİD, Ankara’da Otel yatırımı yapılırken, şehrin arz ve talep dengesinin göz önünde bulundurulmasını istedi. ATİD Genel Sekreteri Ahmet Keykan, son dönemde artan otel yatırımlarına dikkat çekerek, “İhtiyaca ve yükselen turizm trendleri takip edilerek otel yatırımları gerçekleşmeli. Aksi halde bu oteller Ankara turizmine katkı sağlamıyor. Ankara’da Otel yatırımı yapılırken “şehrin arz ve talep dengesinin göz önünde bulundurulmalı” dedi. Son yıllarda turist potansiyelinin de bu ölçüde artığını dile getiren Keykan, “Sağlık ve kültür turizminin yanında Ankara iş konaklamalı seyahatlerde rağbet görüyor ve farklı bir konsepte doğru ilerliyor. Aldığımız on-line rezervasyonlardan referans alarak söyleyebilirim ki Ankara, iş amaçlı konaklamalarda büyük ivme kazanıyor” dedi.