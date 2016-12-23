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Kýþ çaylarý atölyesi

Kýþýn üzerimizdeki etkilerini hafifletmek için içtiðimiz birbirinden güzel kýþ çaylarýyla ilgili her þey in konuþulduðu bir etkinlik düzenlendi.

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Sheraton Ankara Oteli’nde gerçekleþtirilen atölyede Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi’nden Prof. Dr. Alev Önder, bitki çaylarýyla ilgili önemli bilgiler verdi. Birbirinden farklý kýþ çaylarýnýn tadýmýnýn yapýldýðý bu etkinlikte katýlýmcýlar çay demleme teknikleri ve bitki çaylarý hakkýnda bilgi sahibi oldu. “Kýþ Çaylarý” atölyesinin düzenleyicisi Ali Ünyazýcý Baharatlarý’ndan Mert Ünyazýcý, “Amacýmýz tüketicimizin doðru bilgi ve bitkilerle yararlý sonuçlara ulaþmasýdýr” dedi.  

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