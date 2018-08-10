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Kızılcahamam’a yıldız yağacak

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 07-08 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Kültür, Sanat ve Su Festivali’nin programını açıklandı.

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Belediye Başkanı Muhittin Güney, geçen yıllarda Türkiye’nin içinde bulunduğu bazı durumlardan dolayı yapılamayan bu yıl mükemmel bir programla düzenleneceğini söyledi. Güney, büyük özenle hazırlanan festivale tüm Ankaralılar’ı davet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunacak duayla başlayacak Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali’nde mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak. Yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde, Ömer Faruk Bostan, Aysel Yakupoğlu, Demet Akalın, Çubuklu Cem, İsmail Altunsaray ve Hadise de sevenleriyle buluşacak. Festival kapsamında düzenlenecek geleneksel Kızılcahamam Karakucak Güreşleri’nde ise pehlivanlar şampiyonluk için ter dökecek. 

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