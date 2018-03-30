Kızılcahamam’dan Afrin’e maden suyu

Kızılcahamam Belediyesi önünden dualarla uğurlanan ve Kızılcahamam Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından gönderilen bir tır su ve maden suyu Cilve Gözü Sınır kapısına ulaştı. Kızılcahamam›dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik›e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı›nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin’e sevk edildi. Açıklamada bulunan Ali Kurt, Zeytin Dalı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek olmak üzere Hatay ‘a geldiklerini söyledi. Burada “Gönül suyu” kampanyası kapsamında hazırlanan yardımları Türk Kızılay’ına teslim ettiklerini belirten Kurt, askerlere başarılar diledi. Daha sonra grup, komando birliğindeki askerleri ziyareti etti. Ziyarette kurban kesildi, Kur’an-ı Kerim okundu ve askerler için dua edildi.

BAZLAMA İKRAM ETTİLER Hatay, Reyhanlı ya kadar giden Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Kızılcaören Mahalle muhtarı İhsan Şenli, Kızılcaören Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Yurt ve yönetimi, Javsu Fabrika Müdürü Kadir Furuncu ve beraberindeki heyet bölgedeki askerler ile sohbet ederek Kızılcahamam’dan götürdükleri bazlamaları ikram ettiler. KIZILAY’A TESLİM EDİLDİ Kızılcahamam ilçesinden Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler için TIR dolusu su ve maden suyu Türk Kızılay’ına teslim edildi.