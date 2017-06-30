Kızılcahamam’in üniversite hayali gerçekleşti

Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam’ın yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi de ilçeye kazandırdı. Yıllardır beklenen yüksekokul, Başkan Güney’in girişimleri neticesinde Ankara Üniversitesi ile protokol imzalandı. Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak açılan okulun müdürü ve öğretmenleri de atandı. Okul, 2017-2018 öğretim döneminde eğitim faaliyetlerine şu anda Kızılcahamam Belediyesi’nin geçici olarak hizmet verdiği eski Sağlık Meslek Lisesi binasında başlayacak.

ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda da 101150995 kodu ile ‘Ankara Üniversitesi/Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ şeklinde yer alarak resmiyet kazanan yüksekokulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Uzun bir uğraştan sonra ilçemize bir üniversite kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Gelişen ve büyüyen ilçemiz yeni hedeflerine doğru ilerlerken yeni kazandırılan bu üniversite de okuyacak olan öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim” dedi.