KOBİ’ler e-ticaret sistemine dahil edilmeli

Küresel ekonomi içinde yerini sağlamlaştıran e-ticaretin yeni güç olduğunu belirten Öztürk, “2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu, bir yılda yüzde 20’nin üzerinde büyüdü ve 2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti. Bu büyüme göz ardı edilemez. Türkiye’de büyük bir potansiyel dururken, açıklanan rakamları yeterli görmüyoruz” dedi.Perakende firmaları ve KOBİ’lerin gerekli altyapı çalışmalarını yapıp e-ticaret sistemine dahil olması gerektiğini ifade eden Öztürk, bu tür yatırımların KOBİ’lerin ve ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.