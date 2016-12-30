Kolejli işadamlarından Afrika açılımı

Bu kapsamda Ruanda’ya düzenlenen iş gezisine katılan işadamı heyeti üç günde bakan, belediye başkanı ve çok sayıda işadamıyla görüşmelerde bulundu. Kolejli İşadamları Derneği (KİD), çeşitli sektörlerden 11 kişilik bir heyetle Ruanda’nın başkenti Kigali’ye üç günlük bir iş gezisi düzenledi. KİD Başkanı M.Hakan Çınar önderliğindeki gezinin ilk gününde Türk heyeti, Kigali Sanayi Bölgesi’nde medikal malzeme üreten bir firma ile sıkıştırılmış samandan panel üreten bir firmayı ziyaret etti. Aynı zamanda sanayi bölgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi alan işadamları, Sanayi Ticaret ve Doğu Afrika İlişkiler Bakanı Francois Kanimba’yı da ziyaret etti. Kigali’deki kongre merkezi ile büyük bir enerji yatırımının Türk işadamları tarafından yapıldığını bildiren Bakan Kanimba, “Ülkemizde özellikle enerji, madencilik ve inşaat sektörlerinde daha çok ve daha büyük yatırımların yapılması gerekmektedir” dedi. Bakan ziyaretinin ardından aynı gün madencilik ve inşaat sektöründe iş yapan Ruandalı firmaların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştiren KİD heyeti, iş adamları ile bir araya geldi.