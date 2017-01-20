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Konak referandumu

İstasyon Mahallesinde yaptırılan iki konaktan hangisinin ‘Hanımlar’hangisinin ‘Güngörmüşler’ konağı olarak kullanılacağına, düzenlenecek geniş katılımlı anket ile mahalleli karar verecek.

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Yaptığı hizmetlerde sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyen Sincan Belediyesi, bu ilkesinden taviz vermiyor. Popülist yaklaşımlar yerine rotasını halkın isteklerine göre belirleyen Sincan Belediyesi, bu defa da konakların kullanımı için vatandaşa danışıyor. İstasyon Mahallesinde düzenlenecek geniş katılımlı anket ile mahalleli iki konaktan hangisinin ‘Hanımlar’ hangisinin ‘Güngörmüşler’ konağı olarak kullanılacağına karar verecek. Projelere vatandaşla birlikte karar veren Sincan Belediye Başkanı  Mustafa Tuna, "Sincan'da halk ne derse o olur" ifadelerini kullandı. Vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini kazanan konaklara, İstasyon Mahallesi’nde yenilerini ekleyen Sincan Belediyesi, açılış öncesi Sincanlılara mini bir anketle fikrini soracak. Sincanlılar anketle mahalleye yapılan iki konaktan hangisinin ‘Hanımlar’ hangisinin ‘Güngörmüşler’ konağı olarak kullanılacağına karar verecek. Yapılacak anket çalışmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Sincan’da ben yaptım oldu anlayışından uzak bir belediyecilik için çalışıyoruz. İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız,  hizmete girecek yeni konak ve mevcut konak için tercihlerini ortaya koyacak” şeklinde konuştu.

HALK KARAR VERECEK

Başkan Tuna, "Hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızla anket yaparak belirliyoruz. Bu anketle de projelerde ne tür özellikler istediklerini soruyoruz. İstasyon Mahallesinde de konaklarımızın; hanımlar için mi, büyükler için mi, hangisinin kullanımı nasıl olsun? sorularına yanıtı o tesisi kullananlar verecek" dedi.

 

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