“Konut satışları gelecek yıllarda tavan yapabilir”

Ünal, gayrimenkul sektörünün yılbaşından bu yana gösterdiği performansı değerlendirirken, konut satışlarında yılın ilk beş ayında kaydedilen yüzde altının üzerindeki artışın, sektörün motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. Ünal “Bölgesinde doğru fiyatla ürünü pazarlayan firmaların elinde daire kalmaz. Hadiselere bir bütün olarak baktığımızda Dolar ve Euro’da farklı bir durum oluşmazsa, yurt dışından gelen bir mali sıkıntıyla karşılaşmazsak önümüzdeki yıllarda konut satışında tavan yapmamız lazım” diye konuştu.

KDV reformu önemli

KDV reformunun içinde olacak yeniliklerin de sektör için büyük önem taşıdığını belirten Ünal, bir kerelik gayrimenkul kazanç değer artış affı getirilmesi, tapu harçlarının yüzde ikiye indirilmesi ve KDV oranının düşürülmesinin piyasayı canlandıracağını belirtti.

Köksal Ünal, şu görüşleri dile getirdi: Dairenin küçüklüğüne büyüklüğüne bakılmaksızın yüzde 18 yerine yüzde sekiz vergi olsa, arsa satışlarında KDV’yi yüzde 1 ila 8 arasında kademeli yapsalar piyasada müthiş bir döngü olur. Fakat bu tek başına çözüm değil. Gayrimenkullerin değer artışı kazanç affının gelmesi lazım. Bu arada tapu harçlarının geriye gelmesi erekiyor.Bir de bunun üstüne KDV de düzenli hale getirilirse büyük bir artış olur. İ