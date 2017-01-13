Konutta doğal yaşam tercihi

Konut tercihleri hızla değişiyor. Birbiri ardına yükselen binalarla, pek çok yapıyı içerisinde barındıran konut sitelerinin birer küçük şehir haline gelmesi özelikle çocuklu ailelerin yeni arayışlara girmesine neden oldu. Yatay yapılaşmanın olduğu, son teknoloji ile beraber doğal unsurların fazlaca öne çıktığı, merkeze yakın lokasyonlar yeni gözde yaşam alanları ortaya çıkardı. Ankara’nın incisi Gölbaşı’nda kırkıncıoğlu Grup iştiraki DAFF Yapı tarafından hayata geçirilen Enda konakları yoğun ilgi ile karşılaştı. DAFF Yapı Genel Müdürü Abdullah kırkıncıoğlu, doğal yaşam hayalinden yola çıkarak bu lokasyonu özellikle seçtiklerini belirterek şunları söyledi:

GÖLBAŞI FARK YARATIYOR

“Herkesin hayalinde şehir merkezine yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam arzusu vardır. Şehrin karmaşasından uzak ama şehrin bitişiğinde olan Gölbaşı, çevresel özellikleri ve özel statüsü ile Ankara’nın diğer bölgelerinden ayrışıyor. Başkentin ciğerleri Mogan ve Eymir’in yanı başında olan, yeşilin her tonunu dört mevsim koruyan bölgede özel çevre koruma alanı statüsünde olması nedeniyle çok katlı yapılaşmaya izin verilmiyor. Böylece Gölbaşı genel peyzajının çok katlı yapılar tarafından kirletilmeden korunmasını mümkün kılıyor. Biz de modern teknoloji ile çağdaş yaşam olanaklarını doğal yaşam ile birleştirerek Enda konaklarını hayata geçirdik. Bu yapıyı pastoral yaşam ile birlikte sunmak projenin büyük ilgi görmesini sağladı.”