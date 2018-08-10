Köprülü kavşaklar ve yollar okullar açılmadan bitirilecek

Başkent'te bulundukları bölgelerdeki trafik yoğunluğuna çözüm getirecek olan köprülü kavşakların inşası hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Akköprü Kavşağı düzenleme çalışmasının devam ektiği bölgeyi gezen Tuna, burada kendisini ağırlayan Et-Balık Metro Taksi Durağı’ndaki şoförlerle de bir süre sohbet etti.

TEK TEK İNCELEDİ

Ulaşım çalışmalarına ilişkin kendisine teşekkür eden taksici esnafıyla sohbetinin ardından Samsun Yolu Türk Telekom Önü Alt Geçit Köprüsü inşaat alanına geçen Başkan Tuna, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Tuna, daha sonra Göksu-Çakırlar Bağlantı Yolu ve Bilkent Şehir Hastanesi çevresi yol çalışma alanlarına giderek incelemelerini sürdürdü. Tuna’nın Başkent turunun son durağı olan ise Konya Yolu Dikmen Girişi Köprülü Kavşağı (Kepekli Kavşağı) inşaatı oldu.

KESİN TALİMAT VERDİ

Gittiği her bölgede halkın sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tuna, yol ve kavşak yapımlarını üstlenen müteahhitlere çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi talimatını verdi.Ankara trafiğine nefes aldıracak yeni köprülü kavşakların kesintisiz ve sorunsuz trafik akışı için büyük önem arz ettiğini ve bir an önce bitirilmesi için çalışıldığını belirten Başkan Tuna, “Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında da müteahhitlerle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah zamanında tamamlanması için gayretli bir çalışma var. Allah kaza bela vermezse işleri zamanında yetiştirmiş olacağız” dedi.