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Koruyucu aileler Ankara’da buluştu

Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği ( KOREV), koruyucu aileleri bir araya getirdi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, koyucu ailelik sisteminde iyileşmeler söz konusu olduğunu söyleyerek şu ana kadar toplam 5 bin 363 çocuğun koruyucu aile yanına verildiğini söyledi. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğince (KOREV) Atılım Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte koruyucu ailelerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Genel Müdür Dr. Selahattin Güven, halen 5 bin 363 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu söyledi. «Bu yıl içerisinde, koruyucu aile yanına verilen 679 çocuğumuzun yalnızca 39›unda geri dönüş olduğun belirten Güven, “ Sistemde bir iyileşme söz konusu. Daha önce bizim koruyucu aileden dönen çocuk sayımız oran olarak yüzde 20›lerdeyken bu yıl yüzde 6›ya indirdik” dedi. 

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