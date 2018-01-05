KOSGEB: Girişimci ve yatırımcıyı önemsiyoruz

Törende bir konuşma yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, yeni işyeri açanların ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirterek, eğitimlerin kendi işyerini açarak, esnaf ve sanatkar olmak isteyenlere büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Ar, eğitime katılan girişimcilerin hem kendi adlarına hem de yaşadıkları şehir ve ülke gelişimine yönelik önemli adımlar attıklarını ifade etti.

GİRİŞİMCİ İYİ KARAR VERMELİ

ANKESOB Başkan Vekili Hasan Çavuşculu ise yaptığı konuşmada, girişimcilerin herkesin yaptığı işi değil, farklı iş yapmalarının ülke ekonomisi için önemli olduğunu, yaptıkları işe farkındalık katmalarını, bir işe kalkışmadan önce o işi en iyi şekilde nasıl yapacaklarına çok iyi şekilde karar vermelerini istedi.