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Kosova heyetinden Keçiören’e ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kosovalı misafirlerini ağırladı.

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Kosova'nın Presheva Belediye Başkan Yardımcısı Xhelal Memeti ve beraberindeki heyet, Başkan Ak’ı makamında ziyaret etti. Memeti’ye ziyaretinde Sırbistan Genel Müftüsü Nexhmedin Saqipi, Liza-r Genel Başkanı Mensur Moriha, Kosova STK başkanları, LİLA-R heyeti ve üniversite öğrencileri de eşlik etti. Konuk heyeti Keçiören’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Mustafa Ak, ilçeyi tanıtıcı bilgiler vererek, “Bu tür gezilerin çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Burada bulunduğunuz sürece yeni bilgiler öğrendiniz. Kosova dünyanın en genç ülkesi. Ortak bir tarihe sahibiz ve bağımız çok eskilere dayanıyor. Tarihimizin bize yüklediği sorumlulukla Kosova’yla yakın iş birliği içerisindeyiz” dedi.

Presheva Belediye Başkan Yardımcısı Memeti, kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü Başkan Ak’a teşekkür ederek, “İlçenize yaptığınız hizmetleri çok beğendik” ifadelerini kullandı.

 

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