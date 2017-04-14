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Küçükbaşta güncelleme zamanı

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Küpe Affı' ile ilgili yetiştiricileri uyardı.

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Yaptığı açıklamada güncellemenin önemine de değinen Başkan Kılınç, küpeleme işleminin kırkım dönemlerinde avantaja çevrilmesi önerisinde bulundu. 'Küpe Affı' yönetmeliğinin yetiştiriciler açısından büyük bir fırsat olduğuna değinen Kılınç, "Güncelleme dönemlerinde birliğimiz bünyesinde görevli arkadaşlarımız sahada yetiştirici ile birebir ilgilenmekte. Yetiştiricimizin bu affı da kaçırmaması, cezalı duruma düşmemesi için belirlenen işlemleri ilk fırsatta yapması gerekmektedir" diye konuştu.

Küçükbaş hayvanların kırkım dönemlerinin güncelleme için çok ideal olduğunu ve güncellemelerin bu dönemlerde kolayca yapılabileceğini de söyleyen Kılınç, "Hayvanların kırkıldığı aylarda güncelleme yapmak yetiştiricimiz için daha kolay olacaktır. Bu dönemler güncelleme açısından avantaja çevrilebilir” dedi.

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