Kunduracı markalara yenik düştü

Cebeci, “Artık işler durgun, okuduğum kitap sayısı 176 oldu, oradan anlayın” dedi. Bülent Ecevit’ten Kenan Evren’e, Ziya Taşkent’ten Zeki Müren’e kadar birçok ismin ayakkabılarını yapan Nurettin Cebeci, bundan yıllar önce Artvin’de ailesinin kendisini ve diğer kardeşlerini okutamayacağı düşüncesiyle köy şartlarından kendisini kurtarıp bir meslek sahibi olmak için o zamanın deyimiyle “kunduracılık” ile yola çıktığını söyledi. 1957 yılında Ankara’da okuyan ağabeyinin yanına gelerek oturduğu mahallede dükkan açtığını anlatan Cebeci, önceleri çok fazla yeni ayakkabı talebi olmadığından tamir işlerine baktığını, daha sonra işlerini ilerleterek dükkanını Kızılay›a daha yakın bir konuma taşıdığını belirtti.