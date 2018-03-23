Kur’an bülbülleri yarıştı

9 kız ve 9 erkek öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliğini ise Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Melike Hatun Camii İmamı Cihan Kodal, Amine Hatun Camii Müezzini Fatih Şen yaptı.

KURAN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Yarışmada kızlar kategorisinde Aktepe Keçiören Eğitime Destek Merkezi’nden (KEDEM) Elif Büşra Ateş birinci, Ufuktepe KEDEM’den Aleyna Köse ikinci, Bağlum KEDEM’den Zeynep Serra Keşli üçüncü, erkeklerde ise Bağlum KEDEM’den Muhammed Emin Onay birinci, Tepebaşı KEDEM’den Arda Erdoğan ikinci ve Çaldıran KEDEM’den Mustafa Taha Tarmancı da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere bisiklet, yarışmaya katılan bütün öğrencilere saat ve programda görevli tüm öğrencilere de Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Yarışmaya katılan bütün öğrencilerin gönüllerin birincisi olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Kur’an’dan asla uzak durmayın. Bu yarışmalar gelip geçicidir. Önemli olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaktır. Allah’ın indinde iyi olan Kur’an’ı hayatımızda gösterebilmektir. Bugün yarışan çocuklarımızın her birisi kendi şubelerinde yapılan yarışmalarda birinci oldular. Yani aslında hepsi zaten birincidir. En güzel ödül buradaki insanların teveccühü ve alkışıdır. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.