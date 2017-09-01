Kurban derilerinde FETÖ önlemi

Ankara Valiliği, il sınırları içerisinde Kurban Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi amacıyla valilikçe alınan tertip ve tedbirler hakkında açıklama yaptı.

Ankara ili sınırları içerisinde Kurban Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi amacıyla valilikçe alınan tertip ve tedbirler hakkında bilgi verildi. Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce 25 Ağustos 2017 Cuma gününden itibaren kendi sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayiş tertip ve tedbirleri, 05 Eylül 2017 Salı gününe kadar sürdürülecek.

Havaalanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet kara yolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılmak suretiyle vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecek.

Yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmeleri sağlanacak. Kurban Bayramı tatili süresince 01-04 Eylül 2017 tarihleri arasında Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağı beton bariyerlerle (New Jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekiyor.

Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek sürücülerin alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir.

KURBAN DERİLERİNDE FETÖ’YE GEÇİT YOK

Kurban Bayramı münasebetiyle, Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan kişi ve kuruluşların, halkımızın dini duygularını istismar ederek yasa dışı kurban derisi toplama faaliyetlerine girişebilecekleri değerlendirilmiş olup, bu tür yasa dışı girişimlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahaller, zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetlenecek. Belediyeler, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getirecek olup, nöbetçi memurluklarını vatandaşlarımızın müracaatlarına sürekli açık tutacak.