Küresel yatırımlardan daha fazla pay alacak

WTC Başkanı Ümit Kaya, Konsey olarak Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması ve daha fazla yatırım çekmesi amacıyla uluslararası düzeyde yaptıkları çalışmalar hakkında davetlilere bilgiler verdi. WTC’nin Türkiye’nin çıkarlarını uluslrarası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Kaya, “Hem Türkiye yapılanmamız hem de uluslararası yapılanmamız hızla devam etmekte. 36’dan fazla ülkeyle yapmış olduğumuz iş anlaşmaları ve sözleşmelerle iş imkanlarını Türkiye’deki iş adamlarımızla buluşturulmasına öncülük ediyoruz dedi. Hükümetimizin uyguladığı gerçekçi kalkınma programları ile büyüme hedeflerini yükseltmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Kaya, “İhracat hamlelerimiz ülkemizin kalkınmasında WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyimizin de katkıları ile hedeflerine ulaşacaktır. Kalkınma hamlemiz için ülkeler arası ikili anlaşmalar, gümrük kolaylıkları ve vize serbestisi önem arz etmektedir. Nitekim bizim için kritik öneme sahip olan Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin normalleşmesi ticaret hacmimize de olumlu yansıyacaktır. WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi ve Shangai Ekonomik İş Birliği Örgütü arasında yapılan anlaşma ile Shangai coğrafyasındaki 18 ülke ticareti Türkiye’ye yeni kazanımlar doğuracaktır” diye konuştu. Afrika kıtasındaki çalışmalarının ve ikili ülke anlaşmalarının hem ticaret hem de kültürel anlamda yeni ufuklar açtığını ifade eden Kaya, “İhmal edilmiş toprakların Türkiye için keşfinin önem arz ettiğini, bu yüzden Afrika’daki sürece önem veriyoruz” dedi.