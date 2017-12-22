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Kuru yaprakların en güzel hali Ulucanlar’da

Ankara'nın kültür ve sanat alanındaki cazibe merkezi haline gelen Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

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Hamiyet Öztürk tarafından açılan ve kurutulan yaprakların tablo içerisinde sergilendiği sergide yaklaşık 100 çalışma yer aldı. Sergi 1 hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçedeki sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çekerek, “Bu sayede kadınlarımızın ve çocuklarımızın yetenekleri gün yüzüne çıkıyor” dedi. Belediyenin bünyesindeki mekânlarda çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Veysel Tiryaki, sanatçılara destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. 

 

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