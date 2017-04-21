Kutsal emanetler Tarih Müzesi’nde

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı" düzenledi.

ATO Congresium'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat ile başlayan programa Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Başkan Melih Gökçek, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın eşi Sevim Topaca, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda kadın konuk katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hem dünya hem de ahiret için çalıştıklarını söyledi. Kültürü ve dini gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini ifade eden Gökçek, "Bu sebeple Ankaramıza, Cumhuriyet tarihinin en güzel camisini ve kültür merkezini Kuzey Ankara'da Kuzey Yıldızı'nın bulunduğu yere yapıyoruz. İnşaatımız inşallah bu sene sonu itibarıyla bitecek" diye konuştu. Gökçek, Ankara ve dünya için başladıkları bir diğer projenin "İnanç Müzesi" olduğunu dile getirerek müzede Kur'an-ı Kerim mucizelerinin son teknoloji kullanılarak bilimsel açıklamalarıyla yer alacağını aktardı. İnanç Müzesi'nin ziyaretçilerden büyük ilgi göreceğini söyleyen Gökçek, inancı olmayan insanın müzeyi ziyaret ettikten sonra inanç sahibi olacağını düşündüğünü anlattı. Bir başka hizmetlerinin de Tarih Müzesi ve Kutsal Emanetler Projesi olduğuna işaret eden Gökçek, "Tarih Müzesi'nde, İslam tarihindeki bilim adamlarının bilimin temelini ortaya çıkardıklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Bunları bine yakın icatla orada ispat edeceğiz. Ayrıca sayıları neredeyse 150'ye ulaşan kutsal emanetleri bulduk. Kabe kapıları, Peygamber Efendimizin mezarının üzerindeki örtüler, çoğu Osmanlı zamanından yapılmış örtüler inşallah orada teşhir edilecek" dedi.

SEMİHA YILDIRIM DA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da konuşmasında, Peygamber Efendimizin lakabının “El-Emin” olduğunu hatırlatarak, “Çünkü O, içinde yaşadığı toplumda güvenilirliğiyle biliniyordu. Biz de millet olarak bugün mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sığındığı güvenilir limanlardan biri olma gayretindeyiz” diye konuştu. Gökçek'in eşi, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım (SOS) Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek de konuşmasında, Hazreti Muhammed'in hayatı, kişiliği ve örnek davranışlarından söz etti. Hazreti Muhammed'in güvenilirliğini vurgulayan Gökçek, onun yolunda yürümenin, huylarını örnek almanın dünyayı da güzelleştireceğini söyledi.