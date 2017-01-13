Kuyumcular’dan Halep’e nakdi yardım

Oda Başkanı Çavuşculu şöyle devam etti: "daha önce Suriye'nin çeşitli bölgeleri için organize edilen insani yardım kampanyalarına katılım sağladık. En son olarak da halep'teki mazlum insanların insani ve sosyal ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirilen kampanyalara yiyecek ve giyim şeklinde yardımlarda bulunduk. Kampanyalarda gönderilen ürünlerin birbirlerinin aynı, bazılarının ise ihtiyaçtan fazla olduğu bir gerçek. Ayrıca, bu ürünlerin muhafaza edilmesi de bir sorun. Oda olarak bu kez ayni destek yerine nakdi bağışta bulunmanın daha doğru olacağını düşünerek, Kuyumcu esnafı olarak aramızda bir miktar para topladık. Toplanan 41 Bin TL'lik sembolik de olsa nakdi yardımı Türk Kızılayı'na teslim ederken, meslektaşlarımızı, halkımızı, kurum ve kuruluşları da nakdi bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.