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Kuyumcular’dan Halep’e nakdi yardım

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı hasan h. Çavuşculu, oda üyesi esnaftan oluşan bir heyetle Türk Kızılayı Genel müdürü Dr. mehmet Güllüoğlu'nu ziyaret ederek, halep için toplam 41 bin TL'den oluşan nakdi yardımı Genel müdüre teslim etti.

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Oda Başkanı Çavuşculu şöyle devam etti: "daha önce Suriye'nin çeşitli bölgeleri için organize edilen insani yardım kampanyalarına katılım sağladık. En son olarak da  halep'teki mazlum insanların insani ve sosyal ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirilen kampanyalara yiyecek ve giyim şeklinde yardımlarda bulunduk. Kampanyalarda gönderilen ürünlerin birbirlerinin aynı, bazılarının ise ihtiyaçtan  fazla olduğu bir gerçek. Ayrıca, bu ürünlerin muhafaza edilmesi de bir sorun. Oda olarak bu kez  ayni destek yerine nakdi bağışta bulunmanın daha doğru olacağını düşünerek, Kuyumcu esnafı olarak aramızda bir miktar para topladık. Toplanan 41 Bin TL'lik sembolik de olsa  nakdi yardımı Türk Kızılayı'na teslim ederken, meslektaşlarımızı, halkımızı, kurum ve kuruluşları da  nakdi bağış yapmaya davet  ediyoruz"  dedi.

 

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