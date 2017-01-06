Kuzey Iraklıların tercihi Dünyagöz

Hastanenin önemli departmanlarını gezerek hastane hakkında bilgi aldı ve rutin göz muayenesinden geçti. Doç. Dr. Volkan Hürmeriç tarafından muayene edilen Dr. Mahmood Nashat’ın gözlerinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Tıp doktoru olan Mahmood Nashat, Dünyagöz Ankara’da geçirdiği göz muayenesinden son derece memnun kaldığını ifade ederek, Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen hasta sayısının her yıl arttığına dikkat çekti. Türkiye ile sağlık turizmini çok önemsediklerini söyleyen Dr. Mahmood Nashat, “Şu an Dünyagöz, Irak halkının göz sağlığının emanet edilebileceği bir hastane ve o sebeple göz hastalıklarından sıkıntı yaşayan Irak halkı Türkiye’ye gelerek Dünyagöz’ü tercih ediyor. Bu güvenden dolayı ilerleyen zamanlarda Erbil’de de bir Dünyagöz Hastanesi açılmasının çok yarar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.