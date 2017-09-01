Kuzey Yıldızı Külliyesi göz kamaştırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve içinde 4 minareli dev bir cami, kongre merkezi, kütüphane, satış yerleri, restoranlar ile ofislerin yer aldığı Kuzey Yıldızı Külliyesi’nin yapımı hızla devam ediyor. Büyük bölümü tamamlanan ve Osmanlı döneminin sembol cami ve külliyelerinden esinlenerek inşa edileneser, ihtişamlı görüntüsüyle büyülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, inanç, ibadet ve kültürün bir arada olduğu Osmanlı dönemine ait külliye geleneğini bugüne taşıdıklarını ifade ederek,”Cumhuriyet tarihinin en görkemli inanç ve kültür merkezini Ankara’ya kazandırıyoruz. Süleymaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii, 2. Beyazıt Camii ve Nuriosmaniye Camii gibi çok önemli Osmanlı eserlerinden esinlenerek oluşturulan ve büyük bölümü tamamlanan Kuzey Yıldızı Cami ve Külliyesi, şimdiden mimarisi ve yaşam alanlarının birbiriyle olan bağlantısı nedeniyle, herkesin hayranlık ve gıptayla baktığı muazzam bir eser oldu. Böylelikle külliye geleneği yaşatılarak, inanç, ibadet ve kültürün bir arada olduğu yeni bir alan hizmete girmiş olacak” diye konuştu.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yapım çalışmaları, Ankara Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, Külliye’nin, Başkent’in önemli girişlerinden olan Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi içindeki rekreasyon alanının da tüm güzellikleriyle görüldüğü tepe noktasında yapıldığına dikkat çeken Başkan Gökçek, cami, kütüphane, misafirhane, bedesten, arastalar, aş evi, dükkanlar, Osmanlı ve Türk Mutfağı gibi yapıların tamamlandığı Külliye’de, Kongre Merkezi inşaatının devam ettiğini, onun da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Başkan Gökçek, mimarisi ve yaşam alanlarının birbirleriyle olan bağı nedeniyle farklı bir eser olarak ortaya çıkan Külliye’nin, sadece Başkentlilere değil, tüm inanların ibadet etmek isteyeceği, güzellik ve ayrıcalıklara sahip bir yer olacağını kaydetti. Gökçek, inanç ve kültür kavramlarının, birbirlerine tamamlayıcı unsurlar olarak ele alındığı Proje’de yer alan ve 2 adet 3 şerefeli, 2 adet de 2 şerefeli olmak üzere 4 minaresi olan Merkez Cami’nin, kapalı alanda 5 bin 700 olmak üzere toplam 15 bin kişiye ibadet yapma imkanı tanıyacağını belirtti.

5 BİN KİŞİLİK KONGRE MERKEZİ

Üçpınar, Külliye bünyesinde, ulusal ve uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapacak 5 bin kişilik Kongre Merkezi’nin de yapımının devam ettiğini belirterek, içinde 500 araçlık kapalı otoparkla son teknolojiyle donatılmış, çok amaçlı, birleşebilen, açılıp kapanabilen çeşitli büyüklükte kongre, sergi ve basın toplantı salonları da bulunduğunu anlattı.