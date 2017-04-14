Laleler baharı müjdeliyor

Cinslerine göre farklı zamanlarda açan lalelerin 15-20 Nisan itibariyle tümünün açması ve bir ay boyunca Sincanlılara görsel şölen yaşatması bekleniyor. Bugüne kadar 6 milyon lalenin toprakla buluşmasını sağlayan Sincan Belediyesi, bu yıl da toplam 2 milyon lale ile Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.