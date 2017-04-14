Laleler baharı müjdeliyor
Sincan'ı çiçek bahçesine dönüştüren Sincan Belediyesi, Kasım ayında İlçe genelindeki park, bahçe, kavşak, refüj ve meydanlara diktiği 2 milyon lale soğanı yapraklanmaya ve çiçek açmaya başladı.
Cinslerine göre farklı zamanlarda açan lalelerin 15-20 Nisan itibariyle tümünün açması ve bir ay boyunca Sincanlılara görsel şölen yaşatması bekleniyor. Bugüne kadar 6 milyon lalenin toprakla buluşmasını sağlayan Sincan Belediyesi, bu yıl da toplam 2 milyon lale ile Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.
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