Living Kitchen’da Termikel imzası
Avrupa’nın en büyük ankastre üreticisi Termikel Living Kitchen fuarına katıldı. 16-22 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın önemli ticaret kentlerinden biri olan Köln’de gerçekleştirilen fuarda, Termikel tarafından 70’ten fazla ülkede yüz binlerce ailenin evlerini süsleyen ankastre ve solo ürünleri yanı sıra, yoğun ArGe çalışmaları ile üretilen ve gelecekte mutfakları süsleyecek akıllı fırınlar da tanıtıldı.
Teknolojisi, üretim alt yapısı ve ürünleri ile dünya markaları ile yarışan bir firma olduğunu kanıtlayan Termikel, uluslararası fuarda yılın ilk buluşması olan Living Kitchen’de katılımcılardan tam not almayı başardı.
KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN
Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Termikel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, “Termikel olarak ihracatımızın geliştirilmesine yönelik önemli hedeflerimiz var. Ar-Ge çalışmalarımız, inovasyon çalışmalarımız ve Türkiye ortalamasının üzerinde olan katma değeri yüksek ürünlerimiz ile bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Üretim teknolojimiz istikrarlı ve rekabetçi şartlarımız ile çok sayıda pazarda ürünlerimizi satabiliyoruz” dedi.
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