Lokaller yeni üyelerini bekliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Hanım Lokalleri’nde 2018 yılı kayıtları başladı. Lokalde; yeteneklerin keşfedileceği kurslar, sosyal ve kültürel etkinlikler yer alıyor.
Hizmete girdiği günden itibaren 18 yaş üstü her yaş ve meslekten Başkentli kadının, güne gülümseyerek ve mutlu başlamasının aracı olan Hanım Lokalleri’nde, sağlıklı yaşamın ilk adımı olan çeşitli spor imkanları, yeteneklerini keşfedecekleri kurslar, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinlikler bulunuyor.
YENİ DOSTLUKLAR KURULUYOR
Hanım Lokalleri, özellikle iş yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen çalışan kadınların da kendilerine zaman ayırıp sportif ve kültürel faaliyetlere katılabilecekleri özel mekanlar olarak da işlev görüyor. Hanım Lokalleri’nde tiyatro, müzik, folklar gibi kurslara devam eden üyeler, hünerlerini yıl sonunda düzenlenen özel programlarla sergileme imkanı da buluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018 yılını kapsayan yeni dönem de rutin programların yanı sıra tarihi ve kültürel geziler, bilgilendirici seminerler ve birbirinden renkli etkinliklerle üyelere hizmet verilecek.
Hanım Lokalleri’nden faydalanmak isteyen Başkentli kadınlar, üyelik için iki fotoğraf ve nüfus cüzdanı suretiyle bu ay içinden itibaren kayıt başvurusunda bulunabilecekler.
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