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Lokman Hekim’de ‘işaret dili’ dönemi

Lokman Hekim Sağlık Grubu, sektörde önemli bir yeniliğe imza atarak, engellilerin sağlık hizmeti alırken yaşadığı zorlukları ortadan kaldıracak yeni bir uygulamaya imza attı.

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Türkiye’nin mağdur kesimlerinden olan ve sayıları 3 milyonu aşan işitme engellilerin sorunlarına çare olmak adına Lokman Hekim Hastanelerinde işaret dilini bilen personel istihdam edildi. İşaret dilini etkili bir şekilde kullanabilen profesyonel olan personelin istihdamıyla, işitme engelli hastaların karşılaştığı zorlukların aşılması amaçlandı ve işitme engellilerin bu yöndeki beklentileri de karşılanmış oldu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim kurulu Başkanı Dr. mustafa Sarıoğlu, söz konusu uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını, işitme engellilerin hastanelerde işaret dilini bilen, onlarla iletişim kurabilen sağlık çalışanlarıyla muhatap olmalarını arzu ettiklerini belirterek, “İşitme engellilerle kağıt kalem aracılığıyla anlaşıldığı günlerin geride kalmasını temenni ediyor, tüm engelli hastalarımızın gönül rahatlığıyla hastanemize gelerek tedavi olabileceğini bilmenizi istiyorum.” dedi.

 

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