Lokomotifler yerli malı taşısın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektörüne seslenerek özellikle tesisat inşaat malzemesi olarak yerli ürünleri tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Herkesi yerli ürünlere sahip çıkmaya davet eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ülkemiz inşaat sektöründeki başarısını, inşaat malzemeleri ve ankastre gibi ürünler bazında da gösteriyor. Ekonomiyi canlandırmak için tedbirler açıklandığı bu dönemde, ben de proje sahiplerini yerli ürün kullanmaya çağırıyorum. Bu, bizim doğmamış çocuklarımıza borcumuzdur” diye konuştu. Baran, son yıllarda gelişen yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları ve aktivite merkezlerinin, projelerin vazgeçilmezleri olduğunu, bu değişime paralel olarak da inşaat malzemelerinde talebin ithal ürünlere kayma gösterdiğini ifade etti.

KOMŞUNUN TAVUĞU KAZ GÖRÜNMESİN

Özellikle lüks konutlarda, armatür başta olmak üzere ithal tesisat inşaat malzemesi ile ithal ankastre ürünler kullanıldığına dikkat çeken Baran, Türkiye’nin inşaat sektöründe olduğu gibi inşaat malzemeleri sektöründe de ileri bir seviyeyi yakaladığı halde ihtiyaçların ithalat yoluyla temin edilmesinin ülke üreticisine haksızlık olduğunu kaydetti. Baran, “Aynı ürünün yerlisi varken yabancısını kullanmak, yabancı ülkelerin ekonomilerine fayda sağlamak demek. Komşunun (dış ülke) tavuğu (ürünleri) kaz (faydalı) görünmesin” dedi.

Türkiye’nin inşaat malzemelerinin tümünü üretebilen, ihracat yapabilen bir ülke olduğunu vurgulayan Baran, “Bir inşaatın yapımında kullanılan ürünlerin yüzde 100’üne yakınını ülkemizde üretebiliyoruz, hatta üretmekle kalmıyor ihracat yapıyoruz. Buna rağmen ahşap kaplama, duvar kağıdı armatür ve vana ile soğutma ısıtma cihazlarında ithalat ağırlıklı bir dış ticaretimiz var. Örneğin sadece armatür ve vanada 1 miyar dolar düzeyinde üretim yapılabilirken, 600 milyon dolar düzeyinde ithalat gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETMEMİZ GEREK

İthalatı yapılan inşaat malzemelerinin yüksek katma değerli ürünler olduğuna da dikkat çeken Baran, “Biz kilogram, metre ya da metrekare olarak daha yüksek mal satıyoruz ancak orta-düşük ve orta teknoloji seviyesinde. İthal ettiğimiz malın da miktarı düşük ancak orta-yüksek ve ileri teknoloji sınıfında. Önümüzdeki yıllarda yıkılıp yapılması planlanan yaklaşık 7 milyon konutta yerli malı inşaat malzemesi kullanmak, ülke ekonomisine fayda sağlayacağı gibi, gençlerimize de iş kapısı olur. Gerek bürokrasiye gerekse inşaat sektörüne hizmet veren işadamlarına ve sivil toplum kuruluşlarına iş düşüyor” dedi.