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Lösemililerden dilek feneri

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğunun Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar için geleneksel olarak gerçekleştirdiği dilek feneri etkinliğinde gökyüzü yüzlerce dilek feneri ile aydınlandı.

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Etkinlikle ilgili bil-gi veren Yardım Gönüllüleri Başkanı Emrah Altunaş, “Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili kardeşlerimiz sosyal medyadan Kapadokya’daki balonları görmüşler ve bize ‘bunlardan biz de uçurmak istiyoruz’ dediler. Ben de onlara Kapadokya’daki balonların içi-ne binildiğini ama bunların uçurulanlarının da olanları olduğunu söyledim. Daha sonrasında hastaneden belki aylarca çıkmamış olan bu çocuklar için her zaman yaptığımız çeşitli etkinlere böyle bir projeyi dahil edebileceğimi düşündüm” dedi.

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