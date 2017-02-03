Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

LÖSEV Koleji mezunları buluştu

İlk zaferlerini lösemi ve kanseri yenerek kazanan LÖSEV İlköğretim Okulu’nun mezun öğrencileri LÖSEV Koleji’nde gerçekleştirilen Mezunlar Partisi’nde buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun süredir ayrı kalan kahramanlar yeniden bir araya geldikleri için çok mutluydular. Şehir dışından gelmiş ve yatılı olarak okumuş öğrencilerin de katıldığı partide gençler hem birbirlerine olan özlemlerini giderdi hem de birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Kardeşliğin önemi ve aynı kaderi paylaşmanın örneğini bütünlüğünü gösteren 50 ‘ye yakın genç geleceğin umudu olarak herkese umut verdiler. Yaratıcı drama etkinlikleri ile kişisel gelişimlerine ve iletişimlerine katkı sağlayan gençler, sonrasında karaoke ile eğlendiler. Günün sonunda ise kendileri için hazırlanmış hediyelerini alıp pastalarını kestiler.

HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

2014 yılında, okulu birincilikle bitiren Berkan Soylukan ve yine dereceyle mezun olmuş, yatılı olarak okulunu tamamlamış Emine Gürbüz de mezunlar partisine katıldılar. Mezun olduğu sene, LÖSEV’in sadece hastalıkla savaşan çocuklara değil ailelerine de destek olduğunu belirterek, okulunu birinci olarak bitirmenin heyecanı içinde olduğunu söyleyen kendisine her zaman destek olan ve ailesi olarak gördüğü LÖSEV’in yanında olacağını belirten Berkan Soylukan bu hedefinden ve sözünden vazgeçmediğini söyledi. Hatay’dan Ankara’ya gelerek burslu olarak okumuş olan Emine GÜRBÜZ ise her daim LÖSEV’in yanında olacağını ve başarılı olmak için çok çalıştığını belirtti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA