LÖSEV Koleji mezunları buluştu

Uzun süredir ayrı kalan kahramanlar yeniden bir araya geldikleri için çok mutluydular. Şehir dışından gelmiş ve yatılı olarak okumuş öğrencilerin de katıldığı partide gençler hem birbirlerine olan özlemlerini giderdi hem de birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Kardeşliğin önemi ve aynı kaderi paylaşmanın örneğini bütünlüğünü gösteren 50 ‘ye yakın genç geleceğin umudu olarak herkese umut verdiler. Yaratıcı drama etkinlikleri ile kişisel gelişimlerine ve iletişimlerine katkı sağlayan gençler, sonrasında karaoke ile eğlendiler. Günün sonunda ise kendileri için hazırlanmış hediyelerini alıp pastalarını kestiler.

HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

2014 yılında, okulu birincilikle bitiren Berkan Soylukan ve yine dereceyle mezun olmuş, yatılı olarak okulunu tamamlamış Emine Gürbüz de mezunlar partisine katıldılar. Mezun olduğu sene, LÖSEV’in sadece hastalıkla savaşan çocuklara değil ailelerine de destek olduğunu belirterek, okulunu birinci olarak bitirmenin heyecanı içinde olduğunu söyleyen kendisine her zaman destek olan ve ailesi olarak gördüğü LÖSEV’in yanında olacağını belirten Berkan Soylukan bu hedefinden ve sözünden vazgeçmediğini söyledi. Hatay’dan Ankara’ya gelerek burslu olarak okumuş olan Emine GÜRBÜZ ise her daim LÖSEV’in yanında olacağını ve başarılı olmak için çok çalıştığını belirtti.