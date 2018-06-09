Mahallede şenlik vakti

Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaz aylarında eğlenceyi Ankaralılar’la buluşturduğu ‘Mahallede Şenlik Var’ panayırı Altınpark ile başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlendiği ücretsiz panayırlar, eğlenceyi ilçe ilçe halkın ayağına götürüyor. Yaz tatilini Ankara’da geçirenler 7’den 70’e panayırlara yoğun ilgi gösteriyor. Yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından özellikle miniklerin iple çektiği panayırlardaki çeşit çeşit oyuncaklar, midilli atları, kum boyama ve yüz boyama stantları, birinden renkli hediyeler çocuklar için adeta tatil hediyesine dönüşüyor. Lunapark eğlencesi tadında kobra helikopterinden dönme dolaba, şişme oyun parkından motosikletli mini raylı trene, korsan gemisinden kaptan kayığına, akülü arabalardan çarpışan otolara kadar birçok eğlence çocukların cıvıltısıyla bütünleşiyor.

Ankara’nın tüm ilçelerinde kurulan panayırlarda, yarışmalar, kukla şovları, cambaz ve meddah gösterileri de Başkentliler kadar şehir dışından gelen misafirlere de unutulmaz yaz eğlenceleri yaşatıyor. Ankara’nın tüm ilçelerinde kurulan panayırlarda gelenek haline dönüşen pamuk şeker ile patlamış mısır ikramları da çocukların yüzünü güldürüyor. Altınpark ile başlayan ‘Mahallede Şenlik Var’ panayırı diğer ilçelerde de farklı tarihlerde Başkentlilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayına kadar eğlencelerle Ankaralılar’a keyifli bir yaz yaşatacak.