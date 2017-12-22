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Mamak Aile Merkezi yeni iş kapısı oldu

Mamak Belediyesi’nin hizmete sunduğu 14 aile merkezinden 17 bin kişi faydalandı.

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Kadınlara yönelik beceri ve meslek edindirme kurslarıyla eğitim verilen aile merkezlerinde, bu yıl 22 branşta açılan kurslardan 3 bin 753 kadın faydalandı.

Aile merkezlerine gelen kadınların hem kişisel becerilerini geliştirdiğini hem de meslek sahibi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçede kadın ve çocukların eğitimlerine yönelik sistemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 14 aile merkezi bulunan Mamak’ta talepler doğrultusunda da merkezlerimizin sayısını artırıyoruz” diye konuştu.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Aile merkezlerindeki uygulamaları büyük bir başarıyla sürdürdüklerini belirten Akgül, “Mamak’ımızın çeşitli bölgelerinde bulunan aile merkezlerimiz de kursiyerlerimiz, kendi alanlarında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak 22 farklı branşta eğitim alıyor. Merkezimizde kurslarımızın yanı sıra, belli aralıklarla aile akademisi düzenliyoruz. Ayrıca hanımların eğitim kalitesini yükseltmek, kendilerini geliştirmek, mesleki ve sosyal alanda bilinçli bireyler olabilmeleri için de farklı olanak sunuyoruz” diye konuştu. 

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