Mamak Kadın Korosu sahnede

Tamamı kadınlardan oluşan tasavvuf müziği korosu, Türk Tasavvuf Musikisi’nin en seçkin eserlerini Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seslendirdi. Şefliğini Ali Toprak’ın yaptığı konserde, ilahiler ve kasidelerle gönüllere hitap eden koro, seyirciden de büyük alkış aldı. Bu tür sosyal etkinliklerin şehirlere değer kattığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Belediye olarak böyle bir koroya sahip olmak mutluluk verici. Çalışmalarından dolayı eğitmenlerimizi ve koromuzda görev alan hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.