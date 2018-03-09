Mamak yeni imajı ile örnek olacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Gülseren-Anayurt Mahalleleri’nde uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Anayurt Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Akgül, “5 etap ve 5.260 konuttan oluşan Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projemizin bölgeye kazandıracağı yeni imaj, tüm Ankara’ya örnek olacak. Hızla devam eden projede amacımız biran önce siz hak sahiplerine evlerini teslim etmek” dedi.

TERCİH EDİLEN PROJE

Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi’nin %21’i konut, %57’’si yeşil alan, %22’sinin yol ve sosyal donatı alanı olması nedeniyle tercih edilen bir çalışma olduğunu belirten Başkan Akgül, “Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri ortalama 9 yılda tamamlanıyor. Biz bu süreyi minimize ederek vatandaşlarımızın biran önce evlerine kavuşması için TOKİ Başkanımız ve yetkililerle sürekli istişarelerde bulunuyor, bunların neticesinde de sizleri bilgilendiriyoruz” diye konuştu. Anayurt ve Gülseren mahallelerinin bu dönüşümle birlikte çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek, depreme dayanıklı modern konutların inşa edildiğini ifade eden TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, “Bütün dairelerimiz fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Her daire aynı kalite ve aynı işçilikle inşa ediliyor” şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni imajın Ankara’ya örnek bir kent olacağını söyledi.