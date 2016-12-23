Mamak zabıtası’ndan bir yılda 87 bin denetim

Zabıta ekipleri 2016 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri denetimlerine, pazarcı esnafı denetiminden iş yeri şikayetine 87. bin 059 kalemde işlem gerçekleştirdi.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten zabıta ekipleri 2016 yılında en fazla işlemi 75 bin 48 işlemle pazarcı esnafına yönelik yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla tamamladığı 2016’da vatandaşın huzuru için üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirdi” diye konuştu.

İlçede geri dönüşüm çalışmalarını da aksatmadan 2016 yılı içerisinde devam ettiren Mamak Belediyesi hem bilinçlendirdi hem de tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Okullarda düzenli seminerler organize eden Zabıta Müdürlüğü atık pilden atık yağa, ambalaj atığından cam atıklara kadar birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Mamak Zabıtası özel günlerde denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok iş yerini denetleyen zabıta ekipleri özellikle bayram ve yılbaşı öncesinde bu denetimlerini sıkılaştırdı.

Paylaşım noktası yeni yerinde hizmet veriyor

İhtiyacı olan ailelere giyim, gıda ve eşya yardımı yapılan Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, çalışmalarına yeni adresinde devam ediyor.

Yapılan tespit çalışması ile belirlenen ailelere giyim, gıda ve eşya yardımı yapıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Gölbaşı Belediyesi olarak Paylaşım Noktası adı altında ulaşmaya ve özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Paylaşım Noktamız, vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan her hizmeti sağlamaya çalışıyor. Bu vesile ile Paylaşım Noktası’na bağış yapacak gönüllü vatandaşlarımıza da Ankara Caddesi’nde açılan yeni yerimize davet ediyoruz ve yardıklarını bekliyoruz” diye konuştu.