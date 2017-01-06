Mamaklı gençler Başak’ta buluşuyor

Açıldığı günden bu yana gençlerin gözdesi haline gelen Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gençler hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de profesyonel hocalar eşliğinde spor eğitimi alıyor. Merkez bünyesinde bulunan basketbol okulu, voleybol, Sayokan ve fitnes kursları ile erken kadın herkese hitap eden Başak Gençlik Merkezi’nde hem bireysel hem de takım halinde spor yapma imkanı bulunuyor. Merkezde yürütülen Basketbol Okulu’nda 6-16 yaş gurubu kız ve erkek basketbol meraklıları cumartesiPazar eğitim alıyor. Merkezde verilen voleybol kurslarında yine 6-12 yaş aralığında voleybola ilgi duyan çocuklar ve gençler profesyonel hocalardan eğitim alıyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimize ve çocuklarımıza en güzel şekilde spor yapma imkanı sunuyoruz. Gençlerimiz okulundan ve eğitiminden arta kalan zamanda tesislerimizde güven içerisinde spor yapabilirler” dedi. Merkezde Türk Savunma Sanatı Olan Sayokan kursları da düzenleniyor. Tesisin kapalı olduğu pazartesi günü hariç haftanın altı günü Sayokan kursları düzenleniyor. Bayanlara ve erkeklere yönelik fitnes programlarının da düzenlendiği merkezde bayanlar için ayrıca grup egzersizleri step, plates ve zumbada düzenleniyor. Resim ve satranç kursunun da verildiği merkezde gençler isterse masa tenisi, bilardo ve zeka oyunlarında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebiliyor.