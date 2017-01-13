Mamaklı kadınlara Aile Akademisi

Neşet Ertaş aile Merkezi’nde başlayan aile akademisi programı bir ay boyunca haftada iki gün düzenlenecek. Mamak Belediye Başkanı Mesut akgül’ün eşi Zeliha akgül’ün de gönüllü öğretmen olduğu aile akademisi’ne 32 kadın katılıyor.

HAFTADA 2 GÜN DERS

Aile akademisi’nin açılışında bir konuşma yapan Zeliha akgül, “Güçlü bir toplum, güçlü bir ülke için kadının en güzel şekilde eğitilmesi ve toplumda hak ettiği yeri en doğru şekilde alması son derece önemli. Eğitimli, güçlü kadın yetiştirmek demek güçlü bir nesil yetiştirmek demektir” diye konuştu. neşet Ertaş aile Merkezi’nde başlayan aile akademisi haftada 2 gün düzenlenecek. 3,5 saat süren derslerde akademiye katılan kadınlara ergenlik dönemi, ergenlik dönemi genel özellikleri, iletişim ve yöntemleri ile aile yaklaşımları üzerine eğitim verilecek.