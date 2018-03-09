Mamak’ta 103 yıllık destan coşkusu

Şanlı Çanakkale Zaferi, 103. yıl dönümünde Mamak Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Seyit Onbaşı’nın 275 kiloluk mermiyi kaldırmasından, Yahya Çavuş’un silah arkadaşlarıyla birlikte 3 bin düşman askerinin karaya ayak basmasını engellemesine, Hatice Ana’nın asker oğluna kına yakmasından, düğününü erteleyip cepheye giden Samet Teğmen’e kadar her ayrıntının düşünüldüğü tiyatro oyunu seyircilerden büyük alkış aldı. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Kenan Olpak tarafında hazırlanan ve Muhsin Ertuğrul sahnesinde 50 kişilik kadro ile sahnelenen tarihi oyun, Mart Ayı boyunca her cumartesi saat 15.00’da sahnelenecek.

ŞEHİTLER SAYESİNDE HUZUR İÇİNDEYİZ

“Çanakkale ve farklı cephelerde yaşamlarını yitiren şehitler sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hepimizin ailesinde, kentinde, köyünde mutlaka Çanakkale ya da başka cephelerde yitirmiş olduğumuz aziz şehitlerimiz var. Büyük milletlerin arkasında her zaman büyük fedakarlıklar vardır. Bizler de bu yapılan fedakarlıkların tarihi önemini gençlerimize aktarmak, geçmiş ile günümüz kültürel değerleri arasında bağ kurulmasını sağlamak, milli birliğimiz ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla böyle anlamlı bir gösteri hazırladık” dedi.

HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Çanakkale Zaferi’ndeki vatan millet duygusunu her yıl olduğu gibi bu yıl da yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Mamak Kent Tiyatrosu oyuncularından Mert Burak Şentürk, “Yaklaşık 9 yıldır Kent Tiyatrosu’ndayım. Ekip olarak böyle anlamlı bir oyunu sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Uzun süredir hazırlandığımız ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı oyuna ilginin de yoğun olması bizim için ayrı bir mutluluk oldu” diye konuştu. Mamak Kent Tiyatrosu oyuncularından Melike Akyol ise, “3 yılda Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde birçok oyunda rol aldım ancak hiçbiri ‘Çanakkale Geçilmez’ kadar anlamlı olmadı. O ruhu, o maneviyatı yaşamak bir başka” şeklinde konuştu.

Muhsin Ertuğrul sahnesinde 50 kişilik kadro ile sahnelenen tarihi oyun, bu ayın sonuna kadar her cumartesi saat 15’de sahnelenecek.