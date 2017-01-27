Mamak’ta çözüm için bir ‘alo’ yeter

Geçtiğimiz yıl 59 bin 299 çağrıya cevap veren Mamak Belediyesi çağrı Merkezi 444 0 149 Alo Mamak, vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, danışma merkezi haline geldi. Aslında belediye hizmetlerinin vatandaşa daha kolay ve daha hızlı şekilde ulaştırılması amacıyla hizmete başlayan Alo Mamak, ilçede bulunan diğer resmi kurumlarla alakalı vatandaşlardan gelen birçok soruyu da cevaplıyor. 7-24 hizmet veren Alo Mamak’ı arayan vatandaşlar; kaymakamlık, emniyet, tapu, müftülük gibi diğer resmi kurumlarla çeşitli prosedürler hakkında da bilgi alıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak, sorunlara daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Alo Mamak gelen binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor” diye konuştu.

HİZMET BİR TELEFON KADAR YAKIN

Alo Mamak’a gelen çağrılar arasında Mamak Belediyesi ile ilgili olanlar ilgili müdürlüğe iletiliyor. 444 0 149 Alo Mamak’a temizlik, asfalt bakım ve onarımı, evde muayene ve sağlık hizmeti, vergi borcu sorgulama, imar ve iskân durumu öğrenme, sokak hayvanları, park bahçe çalışmaları, projeler, cenaze ve kışın karla mücadele gibi birçok konuda vatandaştan gelen talepler ilgili birimlere yönlendiriliyor.