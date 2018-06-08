Mamak’taki mahalle iftarları sona erdi

Şehir Stadı ve Mutlu Mahallesi’nde düzenlenen son iki iftara Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney ve binlerce vatandaş katıldı. Çorba, ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşan ve hijyenik şartlarda hazırlanmış 4 çeşit yemekle halkı ağırlayan Mamak Belediyesi, eski Ramazan’ları doyasıya yaşattı. Programda Mamak’ta Ramazan ayının bir başka güzel olduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Buradaki tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Birbirini hiç tanımayan komşular bir sofrada buluştu. Düzenlediğimiz iftar programlarıyla gönül köprüleri kurduk. Bu köprülerin oluşmasında katkısı olan, iftar sofralarımıza katılan halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. Mamak’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar unutulmadı. Her akşam düzenlenen iftarlarının ardından mahalleler Karagöz-Hacivat gösterileri ile şenlendi.