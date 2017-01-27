Mamak’tan çıkan TIR’lar Halep yolunda

Sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği yapan Mamak Belediyesi Suriyeli mazlumlar için bu kez Hayrat Vakfı ile işbirliği yaparak yardım elini bir kez daha Halepli mazlumlara uzattı. Mamak Belediyesi, Hayrat Vakfı bünyesinde çalışmalarını yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği ile işbirliğinde hazırlanan yardım TIR’ları Halepli mazlumlar için yola çıktı.

Un, soba, battaniye, kışlık elbise ve ayakkabı ve kuru gıda maddelerinden oluşan yardım TIR’ları soğuk kış günlerinde Suriyeli mazlumlara ulaşacak.

FAZİLETLİ MİLLETİZ

Yardım TIR’larının uğurlanması törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Yavuz Yekeler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İslam coğrafyasında ciddi şekilde kan aktığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor Peygamberimiz. Bu millet maddi imkanına bakmadan imkanlarını paylaşan faziletli bir millettir. Sınırımızdaki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan mülteciler için devletimiz çok ciddi şekilde çalışıyor ancak vatandaşlarımız da bu işe sahip çıkıyor” dedi. TIR’ların uğurlanmasında kısa bir konuşma yapan Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Yavuz Yekeler, “Vakıf olarak geçtiğimiz yıl Suriye’ye Bayırbucak öncelikli 650 yardım tırı gönderdik. Bu yılda Halep öncelikli yardımlarımız devam ediyor. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.