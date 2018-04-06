Mamamk'ta 2018 ‘kurdele kesme’ yılı

Üreğil Kent Ormanı projesinden Ali Kuşçu Gökbilim Merkezine, aile merkezlerinden mahalle camilerine, köy konağından rekreasyon alanlarına birçok projenin açılışının yapılacağı ilçede, 2018 kurdele kesme yılı olacak. Ankaralıların doğayla iç içe zaman geçirmeleri için tasarlanan Üreğil Kent Ormanı projesinde, toplam 31 bin 500 metrekareden oluşan iki adet gölet bulunacak.

UZAYA AÇILAN KAPISI

Su sporlarıyla ilgili etkinliklerin de yapılacağı mega projede, çocukların tarımsal ürünler yetiştirebileceği bir ekoloji okulu, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunacak. Proje tamamlandığında Ankaralılar hafta sonu veya boş vakitlerinde piknik de yapabilecek. Mamak’ın uzaya açılan kapısı olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin de resmi açılışı bu yıl yapılacak. Uzay hakkında tam donanımlı olan merkez, hem öğreten hem de eğlendiren bir konsepte sahip olacak. Farklı etkinlikleri tek çatı altında birleştiren tesis, uzay meraklılarının sorularını cevaplayacak. Yeşilin ve estetik yapıların bir bütün oluşturduğu Mamak’ta, mahalle camileri de artık daha modern ve daha geniş bir alanda hizmet verecek. Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi izlerini taşıyan mahalle camileri ahşap ve taş işçiliğinin bir araya geldiği en güzel örneklerden olacak. Hürel, Kıbrıs, Kartaltepe ve Çağlayan Mahalleleri’nde inşa edilen camiler bu yıl vatandaşın hizmetine sunulacak. Mamak’ta tarihi yapılarla birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin de hayata geçeceğini ifade eden Akgül, “İlk köy konağını Gökçeyurt Mahallemizde açacağız. Mamaklıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan projemiz, aynı zamanda düğün, nişan gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak” dedi.

İKİ AİLE MERKEZİ DAHA

Geleneksel Ankara evleri tarzında inşa edilen iki aile merkezi daha hizmet halkasına ekleniyor. Büyük Kayaş ve Ekin Mahalleleri’nde yapımı tamamlanan aile merkezleri kadınlara yönelik; eğitim, kültür, spor, hobi ve sanatsal kurslara ev sahipliği yapacak. Başkan Akgül, “Mamak’ta değişim ve dönüşüm hayatın her alanında devam ediyor” diye konuştu.