Marka Festivali’nde Seğmen’e ödül

ATO Congresium’daki fuarda Ankara markaları stant alanlarıyla nihai tüketici ve ticari hedef kitlesiyle buluştu. ATO tarafından düzenlenen 3. Ankara Marka Festivali kapsamında verilen “Ankara’ya Değer Katanlar” ve “Ankara’nın En Değerli Markaları” ödülleri sahiplerini bulurken, Seğmen’de Ankara’nın en değerli markaları kategorisinde ödül aldı.1938 yılında Seğmen kardeşlerin birlikte kurduğu marka 79 yıllık köklü ve geleneksel aile şirketi yapısıyla hizmet veriyor. Ankara’dan doğan marka bayileriyle Türkiye’nin 7 bölgesinde tüm noktalarda tüketicisiyle buluşturan Seğmen, yurtdışı ihracatında 28 ülkeye ulaşıyor.