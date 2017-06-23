Masal kahramanları çocuklarla canlandı
Mamak’ta Emine Rasim Özkaya İlkokulu öğrencileri, eğitim öğretim döneminin kapanışını muhteşem bir gösteriyle yaptılar. Geçtiğimiz günlerde 4.sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, okul öğretmenleri ve veliler tarafından büyük beğeni topladı.
Okul öğretmenlerinden Gökşen Tekin’in yazıp sahneye koyduğu Masal Kahramanları Aramızda adlı oyunda, çocuklar tiyatro yeteneklerini sergilediler. Oyunda Keloğlan’dan Kırmızı Başlıklı Kız’a, Rapunzel’den Sindirella’ya, tüm masal kahramanları anlatılırken, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve bize kazandırdıkları değerler de anlatıldı. Oyunu hazırlayıp sahneleyen sınıf öğretmeni Gökşen Tekin, “Bu oyunda amacımız, çocukların özgüven duygularının gelişmesi, Disiplin ve takım çalışması ile tiyatro bilincinin kazandırılmasıydı» şeklinde konuştu.
YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER...
Öğretmene ve öğrencilere her türlü desteği veren, özellikle sahne dekoru ve kostümler konusunda yardımcı olan velilere teşekkür eden ve oyun sonunda konuşma yapan Okul Müdürü Şenol Alkan ise, «Oyunu hazırlayan öğretmenimizi ve başarı ile oynayan çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
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